Domenica 7 aprile l’Amministrazione Comunale di Gavoi, la Commissione al Territorio, l’Associazione ProcivArci, l’Associazione Turistica Pro Loco e la locale Compagni Barracellare hanno promosso una giornata ecologica sul Lago di Gusana interamente dedicata alla cura del bosco e dell’ambiente.

Il Comune invita alla mobilitazione dei cittadini per la pulizia per uno dei luoghi principe per il turismo ambientale, paesaggistico e sportivo nel territorio gavoese.

“Questa giornata – ha sottolineato l’Assessore al Territorio Ivan Urru – ha lo scopo di valorizzare e sostenere il senso civico di tutti coloro che costantemente contribuiscono all’immagine del territorio prendendosi cura degli spazi verdi e delle campagne. Questa mattinata di lavoro volontario e di educazione ambientale, fatta di poche ore d’impegno dedicate a rendere gradevole, pulito e accogliente il Lago di Gusana, tanto amato ma allo stesso tempo non sempre rispettato dagli abitanti e dai visitatori – conclude Urru – riveste per noi un profondo senso di comunità”.

L’appuntamento è fissato alle 8.30 presso il bivio per la località Sa Valasa, lungo la statale 128. L’intervento sarà anticipato, sabato 6 aprile, da un gruppo di attivisti dell’associazione Bikin’Gavoi, che inizierà la pulizia delle sponde dello specchio d’acqua il sabato pomeriggio precedente.