Anche Bosa festeggerà la “Settimana Nazionale della Protezione Civile 2019” e lo farà con un’esercitazione contro le calamità naturali promossa dal Comune in collaborazione con la Brigata Sassari.

L’intento è quello di promuovere iniziative d’informazione e di comunicazione, oltre che di azione, per sensibilizzare l’opinione pubblica, in modo particolare i giovani. La fase principale dell’iniziativa sarà quella del collaudo della “Macchina d’emergenza”, che sarà attivata a seguito di una ipotizzata problematica idrogeologica. Lo scenario sarà caratterizzato sempre da ipotetiche abbondanti precipitazioni che, sempre per ipotesi, potrebbero causare un innalzamento del livello del fiume Temo.

I protagonisti principali dell’esercitazione saranno il Coc (Centro Operativo Comunale), la Protezione Civile, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco, i Barracelli, la Polizia Locale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, La Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto e i genieri della Brigata Sassari.

La simulazione che, come rimarca il Comune, “Avverrà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”, prevede il coordinamento e la gestione delle attività di soccorso, oltre che il traghettamento, verso la sponda più sicura, di persone coinvolte nell’evento, con la conseguente assistenza medica.