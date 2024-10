Nel tardo pomeriggio di ieri il conducente di una barca a vela è stato soccorso dalla Guardia Costiera a circa 16 miglia del porto di Bosa dopo che il motore del natante è andato in avaria. La Sala Operativa della Guardia Costiera ha mantenuto costante contatto con l’unità a vela, che ha continuato la navigazione senza alcun problema sino alle 3:20 di questa notte, del quando a largo di Punta Foghe ha chiesto assistenza per un peggioramento delle condizioni meteo-marine presenti in zona e la mancanza di visibilità.

Immediato l’intervento della motovedetta con a bordo gli operatori della Guardia Costiera che, raggiunta l’unità in avaria, hanno proceduto dapprima a tranquillizzare la persona presente a bordo e, successivamente, valutato lo stato del mare e le dimensioni del natante, fornendo la dovuta assistenza al fine di consentire all’unità in difficoltà di raggiungere gli ormeggi dell’approdo più vicino, presso la baia di Bosa Marina.

Terminata l’attività di soccorso, la motovedetta della Guardia Costiera, dopo essersi assicurata che la persona salvata fosse in buono stato di salute e che la barca a vela fosse ormeggiata in sicurezza, introno alle 5:30 del mattino è rientrata agli ormeggi.