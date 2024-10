Un bambino di 4 anni è rimasto accidentalmente rinchiuso in auto con le portiere bloccate, ma per fortuna è stato liberato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macomer.

L’auto era parcheggiata in via Puggioni a Bosa. La mamma del piccolo ha cercato in tutte le maniere di sbloccare le portiere senza riuscirci poi, disperata, ha chiesto l'intervento dei militari che hanno infranto in sicurezza un vetro della portiera anteriore, liberando il bimbo.

Il piccolo è stato immediatamente visitato e il personale medico lo ha trovato in ottime condizioni di salute.