Dalle 6.30 di questa mattina i Vigili del fuoco di Oristano sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno coinvolto il tetto di un alloggio turistico a Bosa, in località "Tiria".

Sul posto la squadra di Cuglieri e una del distaccamento di Macomer, che hanno evitato la propagazione delle fiamme alla vicina vegetazione.

Accertamenti in corso per stabilire le cause dell’incendio.