Una persona ben voluta da tutti grazie alla sua gentilezza e alla grande passione per il suo lavoro.

Da ieri la Dottoressa Rosa Dettori, dal 1986 farmacista di Bortigiadas, è in pensione.

Nel suo messaggio di ringraziamento, il Sindaco Emiliano Deiana ha sottolineato come “In oltre 30 anni di onorato servizio a Bortigiadas, Signora Rosa, è diventata bortigiadese a tutti gli effetti entrando nella conoscenza e nella quotidianità di tutti noi”.

“L’Amministrazione Comunale ci tiene particolarmente a ringraziarla per il lavoro svolto, la passione, la delicatezza con la quale ha operato dentro la nostra comunità, nelle sue frazioni, in tutte le case e in ogni singola famiglia. Grazie davvero di cuore”, ha concluso il primo cittadino.