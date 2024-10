“Stiamo iniziando a vedere dei raggi di luce che ci tengono ottimisti per il futuro del nostro paese”. Non può che essere soddisfatto il Sindaco di Bortigali, Francesco Caggiari, dopo un altro intervento portato a termine: la realizzazione di uno steccato in via Umberto I fino all'incrocio con via Lombardia.

Obiettivo del primo cittadino: “Dare sicurezza e decoro alla via stessa”. La fine di questo lavoro segue la riapertura della Chiesa di Santa Croce e la realizzazione della rotonda sulla strada statale 229.

“Seguirà sempre nella stessa via il posizionamento delle barriere di sicurezza sempre in legno – ha sottolineato Caggiari -. Ringrazio i tecnici del comune, e la ditta che ha eseguito i lavori ( Pino Piga di Birori), ditta che, e questo voglio sottolinearlo davvero, ha eseguito ulteriori lavorazioni non comprese in capitolato. Si stanno per ultimare, i lavori della riqualificazione della piazzetta di S. Maria de Sauccu e a breve partiranno i lavori della Piazza del Popolo”.