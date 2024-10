Lo scorso 4 gennaio, a conclusione di accertamenti effettuati a seguito della presentazione di una querela, i carabinieri della Stazione di Bortigali hanno deferito in stato di libertà, per truffa in concorso, tre persone - un 33enne, un 59enne ed un 53enne, tutti di Macomer.

Gli accusati, in concorso tra loro, mediante artifizi e raggiri, avrebbero arrecato danno economico al denunciante, con delle azioni volte ad ottenere impropriamente dei guadagni a seguito della cessione - a titolo gratuito - di un’autovettura del medesimo.

All’atto della formalizzazione del passaggio di proprietà voluto dal cedente, poiché aveva appurato che da tempo non era stato ancora effettuato benché fosse stato pattuito in tal senso, i nuovi possessori avrebbero anche avanzato richieste di denaro per dei lavori asseritamente effettuati sull’automezzo.