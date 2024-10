Il Comune di Gavoi informa che sono state istituite 22 borse di studio per l’anno scolastico 2015/2016 per gli studenti capaci e meritevoli frequentanti la scuola secondaria di II° grado che si trovano in condizioni economiche di difficoltà.

Sette borse da 250 euro saranno assegnate ai primi cinque classificati della graduatoria classi dalla prima alla quarta, due, invece, ai primi due classificati della graduatoria studenti maturandi.

Altre 15 borse, due delle quali sono riservate agli studenti che hanno conseguito la maturità, saranno da 200 euro.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in forma chiara e leggibile sull’apposito modello reperibile presso l’ufficio pubblica istruzione del Comune, Sig.ra Mangela Sedda o scaricabile sul sito istituzionale www.comune.gavoi.nu.it.

Le stesse domande dovranno essere consegnate entro il 10 agosto 2016 a mano all'ufficio protocollo o spedite con lettera raccomandata tramite l'ufficio postale.

Per maggiori informazioni sulla documentazione e sull’assegnazione dei punteggi è possibile consultare il seguente link:

http://www.comune.gavoi.nu.it/cominfo/concorsi/concorso.asp?id=35