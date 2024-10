Il Servizio Amministrativo del Comune di Pozzomaggiore ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione per la concessione di assegni di studio in favore degli studenti capaci e meritevoli, in condizioni economiche disagiate, che hanno frequentato le scuole secondarie di secondo grado nell’anno scolastico 2017/2018.

Tra i requisiti richiesti, la residenza in paese, non aver frequentato l’anno scolastico da ripetenti, un reddito Isee inferiore o uguale a 14mila 650 euro (fascia A da 0 a 4mila 880 euro, fascia B da 4mila 881 a 9mila 760 euro, fascia C da 9mila 761 a 14mila 650 euro), non aver usufruito di altri benefici e aver conseguito una media finale di almeno 7/10. Per gli studenti diplomati è necessario un punteggio finale di almeno 70/100.

Le domande, potranno essere inviata sia in busta chiusa, all’indirizzo Comune di POZZOMAGGIORE via Sac. A. Fadda 10, cap. 07018 (raccomandata con ricevuta di ritorno, sia tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it, oppure consegnate all’ufficio Protocollo del Comune.

Le stesse dovranno avere la dicitura “ASSEGNI DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018”. La scadenza delle istanze è fissata per il 14 settembre alle 12.30.