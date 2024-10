Una borsa dimenticata nei pressi del Bar Fontana, in Corso Angioni, a Sassari: tutto poteva aspettarsi il titolare del locale che, una volta rinvenuta e aperta, ha scoperto tra lo stupore che al suo interno c'era parecchio denaro. L’uomo non ha però esitato a mettersi in contatto con gli agenti della Questura sassarese, per cercare di restituire quel prezioso contenuto (all’interno c’erano ben 8.500 euro in contanti), ai legittimi proprietari.

Con non senza difficoltà, le ricerche hanno poi dato l’esito sperato: la borsa, con all’interno anche effetti personali, apparteneva a due turisti francesi un tantino distratti in vacanza nella nostra Isola, che non credevano ai loro occhi quando gli è stato restituito il prezioso ‘oggetto’ dimenticato davanti al bar. Ancora una volta un bellissimo esempio di onestà nel cuore di Sassari.