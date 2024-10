“Un momento importante per il quartiere e per la città. Qui tanti ragazzi appassionati potranno allenarsi. E d’ora innanzi disputare anche le gare di campionato” sono le parole pronunciate dal Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, oggi in conferenza stampa convocata per la conclusione dei lavori del campo da calcio Borgo Vecchio Sant'Elia.

“I lavori sono stati finanziati con circa 1,7 milioni di euro – ha aggiunto l’assessora dei Lavori pubblici Gabriella Deidda – e hanno interessato l’intero impianto sportivo”. In particolare, ha spiegato, hanno riguardato: il posizionamento del tappeto di erba sintetica di ultima generazione e la realizzazione di un impianto di irrigazione per preservarne qualità e durata nel tempo; la realizzazione del sottofondo anche nell’area aggiuntiva necessaria al raggiungimento delle dimensioni imposte dai regolamenti della federazione calcistica, con un allungamento di circa 10 metri nella direzione del Centro Comunale d’Arte ”Il Lazzaretto” e un allargamento verso la strada di 3 metri; la realizzazione di un nuovo impianto completamente a led e costituite da 4 nuove torri faro; la realizzazione delle recinzioni perimetrali in grigliati metallici dotate, nella parte interna, di protezioni antiurto.

L’impianto, progettato dall’Assessorato comunale dei Lavori pubblici e con la direzione dei lavori da parte del geometra Aldo Armandi, i lavori all’impianto è stato completato con il nuovo corpo spogliatoi, secondo le norme Coni. “Finanziamenti permettendo, prossimo passo – ha annunciato l’assessore Deidda – la realizzazione di una club house”.

“È un tassello che si inserisce pienamente nel progetto che ha l’Amministrazione comunale per riqualificare l’intero quartiere. E la giornata di oggi rappresenta una grande spinta in questa direzione”, ha rimarcato l’assessore allo Sport Paolo Spano.

L’assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa, ha ricordato come, quando era assessore comunale dei Lavori pubblici, aveva specificatamente richiesto a tecnici e progettisti che il “Nuovo l’impianto sportivo fosse dotato di tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo le spese di manutenzione e mantenimento. E in effetti grazie ai fari led, al tappetto in erba sintetica e ai pannelli solari “le società che gestiranno l’impianto risparmieranno e potranno dedicare quei soldi alle attività sportive e agli atleti”.

“Faremo una grande festa di inaugurazione con tutto il quartiere”, ha concluso Truzzu.