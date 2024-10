Di seguito pubblichiamo la nota stampa del Comitato Zonale della Nurra

"Si è svolta lunedì sera, presso la biblioteca comunale di Santa Maria La Palma, la riunione del Consiglio direttivo del Comitato Zonale Nurra, autoconvocata in seduta straordinaria da 5 consiglieri, nella quale è stato deciso di convocare l’assemblea pubblica il giorno venerdì 16 ottobre 2015.

Durante la stessa seduta, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso ed interessato, sono stati affrontati i punti più spinosi della difficoltosa esistenza che ha accompagnato in questi 8 mesi il direttivo del comitato.

I consiglieri intervenuti, Claudio Chessa, Giovanni Cocco, Daniele Dore, Sergio Melis e Alberto Sanna, hanno dovuto prendere atto, loro malgrado, della ingiustificata assenza di 9 dei 14 consiglieri eletti a dicembre 2014 in rappresentanza del vasto comprensorio della Bonifica storica algherese. Su tutti spicca la diserzione del presidente in carica, Antonio Zidda, che ha lasciato cadere nel vuoto i diversi inviti arrivati da più parti a far riprendere l’attività del comitato.

Lo storico comitato, nato 35 anni fa per rappresentare le istanze dei cittadini della Nurra algherese dinnanzi alle istituzioni, si è avvalso negli anni di volontari provenienti da tutte le borgate che hanno fatto della condivisione con la popolazione l’arma per combattere numerose battaglie per dare dignità e pari opportunità alle popolazioni dell’agro.

Dopo le elezioni di dicembre 2014, dove si era dato avvio ad un processo di rinnovamento del comitato con l’elezione di giovani e volonterose nuove leve, il comitato ha visto 3 mesi di animata ed intensa attività per fare fronte comune a vecchie e nuove emergenze sul territorio. Con le dimissioni dalla carica di presidente del consigliere Daniele Dore, in seguito ad una mozione di sfiducia votata dagli stessi 9 consiglieri assenteisti, e la conseguente elezione di Antonio Zidda, i lavori all’interno del comitato si sono bruscamenete interrotti.

Sono, infatti, ormai 5 mesi che il comitato ha smesso di riunirsi e, nonostante le numerose richieste di convocazione, nessuna seduta è stata più convocata.

Non è stata inoltre convocata dal presidente Zidda l’assemblea, richiesta formalmente da 4 consiglieri in data 19 marzo 2015, per spiegare alla popolazione l’accaduto e per decidere il metodo di lavoro per affrontare i temi importanti per lo sviluppo del territorio.

Le mancate riunioni hanno portato a un immobilismo ingiustificato del comitato con gravi danni al territorio poichè lo stesso è risultato non correttamente rappresentato nelle varie sedi istituzionali e amministrattive, dove in questi mesi si discutono temi importanti che richiedono la massima partecipazione e condivisione, come ad esempio la redazione del Piano Urbanistico Comunale e il Piano del Parco Regionale di Porto Conte.

Ritenendo di fondamentale importanza la consultazione della cittadinanza su temi così importanti e non essendo più possibile tollerare l’atteggiamento di taluni che anche attraverso note stampa farneticanti non vogliono che il consiglio direttivo del comitato operi in maniera corretta o addirittura smetta di rappresentare una parte del territorio e quindi non essendo più possibile far operare il consiglio direttivo in queste condizioni, si è deciso con parere unanime di dar seguito ad una convocazione di assemblea popolare, individuando la prima data utile dopo la vendemmia, rimettendo nelle mani dell’assemblea sovrana ogni decisione riguardante il direttivo del comitato.

L’assemblea è dunque convocata il giorno 16 ottobre 2015 alle ore