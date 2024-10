La compagnia aerea scelta dai Tripadvisor Travellers nella categoria “Europe Regional and Low Cost” per i voli su Italia, Francia e Spagna, presenta due nuove tratte in partenza da Cagliari. Alle tradizionali rotte internazionali si aggiungono Bordeaux e Lione, destinate a consolidare i 90.000 passeggeri trasportati dalla compagnia low cost nella stagione estiva. Salgono dunque a 10 (6 in Italia e 4 in Francia) le destinazioni complessive raggiungibili dal “Mario Mameli”.

“Grazie ai collegamenti veloci e diretti di Volotea, la Sardegna e la Francia non sono mai state così vicine! – commenta Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia –. Da Nantes a Tolosa e Lione, passando per Bordeaux: dalla prossima estate i passeggeri sardi che vorranno pianificare uno short break in Francia avranno solo l’imbarazzo della scelta. Inoltre, puntiamo a incrementare il flusso dei turisti francesi desiderosi di trascorrere una vacanza all’insegna del relax nello splendido mare della Sardegna.”

I numeri di Volotea, presente a Cagliari dal 2012, parlano di 392.900 passeggeri complessivi, con un tasso di raccomandazione pari all' 82.2%. Sulla base di questi dati, Alberto Scanu, amministratore delegato di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, mostra soddisfazione per l’annuncio di oggi: “La partnership con Volotea è solida e fruttuosa, come dimostra l’apertura delle nuove rotte: Bordeaux e Lione amplieranno ulteriormente il ricco network di collegamenti diretti di linea dallo scalo di Cagliari nella Summer ’18”.

“La Francia”, prosegue Scanu, “è già uno dei mercati più importanti per il nostro aeroporto: tra giugno e settembre 2017 i volumi di passeggeri trasportati da e per le città francesi sono cresciuti di quasi il +66% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dimostrando ottime potenzialità per il futuro”.