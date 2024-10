"Oltre all'inedito dato degli Uffizi trend topic su Instagram e Twitter, c'è quello di ben 9mila312 visitatori accorsi in Galleria tra venerdì e domenica: +24% rispetto a quello precedente, quando erano stati 7mila511", così il direttore Eike Schmidt, pienamente soddisfatto dei numeri registrati grazie all’ ‘aiuto’ dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni che negli scorsi giorni ha visitato gli Uffizi, pubblicando sul proprio account Instagram con oltre 20 milioni di seguaci, foto e video della Galleria.

"Non solo – si legge in un apposito comunicato stampa -, oltre al dato della crescita generale, che per la prima volta dalla riapertura post lockdown indica più di 3mila persone al giorno di sabato e domenica, annotiamo con immenso piacere un vero e proprio boom di giovani in museo: da venerdì a domenica abbiamo avuto 3mila600 tra bambini e ragazzi fino a 25 anni. Nel weekend passato erano stati 2mila839: dunque, stavolta sono venuti a trovarci 761 ragazzi in più, con un aumento del 27%".

E sulla polemica relativa proprio alla visita della Ferragni, il direttore afferma: "In questo fine settimana abbiamo visto, letto e sentito un sacco di tuttologi che ci hanno insegnato di tutto e di più. Alla luce di questi numeri posso solo dire che mi dispiace per loro".

Intanto, i ‘Ferragnez’ arriveranno presto in Sardegna come da loro annunciato: “Viaggeremo solo in Italia per rilanciare il turismo nel nostro bellissimo Paese. Tra le prossime tappe c’è la Sardegna”.