E' allarme a Sorso, dove si sono registrati numerosi casi di Covid-19 nelle scuole. I contagi sono stati riscontrati nella scuola elementare di Santa Maria e nella scuola media Gerolamo Cappai. Sono 36 gli studenti positivi. Chiuse le elementari, i cui 241 alunni e i docenti sono tutti in isolamento domiciliare. Stamattina si sono sottoposti ai tamponi nella struttura sanitaria sassarese di Rizzeddu. Fra stasera e domattina sono attesi i risultati.

In quarantena anche alcune classi delle scuole medie "Cappai", dove si è tornati alla didattica a distanza.

"Una notizia ovviamente che ci preoccupa e che non ci aspettavamo.- dice il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas -. Come amministrazione ci siamo immediatamente mossi con ATS per attivare le procedure del caso. Ora aspettiamo l'esito dei tamponi. Il virus quindi circola, soprattutto tra i non vaccinati, in particolar modo giovani e bambini. Invito la popolazione alla calma e al continuo rispetto delle regole. Soprattutto invito a vaccinarsi coloro che potevano e non lo hanno ancora fatto".