Presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Alghero è possibile presentare domanda per l’accesso ai contributi relativi al “Bonus Famiglia”, destinati ai nuclei familiari composto da cinque o più figli.

L’intervento economico rientra nel programma dell’Assessorato regionale all’Assistenza Sociale e Sanità a favore delle famiglie numerose nell’ambito del Fondo Nazionale per le politiche sociali 2014. La Regione, per questa annualità, ha rideterminato il target dei beneficiari e l’importo riconoscibile per i nuclei familiari che dovranno essere composti da cinque figli, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 25 anni, residenti nel territorio del Comune di Alghero al 30 Aprile 2014 ed aventi un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.

Le famiglie in possesso dei requisiti così determinati dalla Regione dovranno presentarsi entro e non oltre il 10 febbraio 2015 presse l’ufficio dei Servizi Sociali in viale della Resistenza, dal martedì al venerdì, dalle ore 10.15 alle ore 13.00, martedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00, muniti di certificazione ISEE relativo al reddito di imposta anno 2013. Il modulo per la compilazione dell’istanza è disponibile nel sito istituzionale del Comune di Alghero all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it