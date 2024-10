Ieri sera, nell’agro di Bonorva (SS), i militari dell’Aliquota operativa della Compagnia di Bonorva, unitamente a quelli dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane allevatore di Burgos (SS), con precedenti specifici.

I militari, come da loro spiegato, nel corso di un mirato servizio di osservazione predisposto nei pressi dell'azienda agricola dell'arrestato, hanno notato il giovane mentre spostava in un luogo nascosto alcuni bidoni con chiusura ermetica, prelevandovi dall’interno una busta sottovuoto che contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Scattato il blitz, i carabinieri hanno aperto i bidoni trovandovi all'interno 36 chili complessivi di marijuana suddivisa in infiorescenze e fogliame, in parte già suddivisi il tutto in buste sottovuoto da 500 grammi ciascuna.

Il materiale è stato catalogato e sottoposto a sequestro.