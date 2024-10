A Bonorva l'incubo incendi non è ancora finito. E' il terzo giorno di fiamme nelle campagne del paese. Due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Alà dei Sardi e Anela e un Canadair proveniente da Olbia sono ritornati all'alba nel territorio del paese per un nuovo rogo in località S'Ena 'e Sunigo.

Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bonorva.

Sono 3.300 gli ettari di pascolo, macchia mediterranea e sughere andati in fumo nel territorio comunale da sabato a oggi. Danneggiati gli edifici di almeno sei aziende agricole e parte dello stabilimento dell'acqua minerale Santa Lucia. Terreni danneggiati per altre trenta aziende. I Carabinieri, nelle fasi concitate degli interventi, sarebbero stati costretti ad allontanare di peso un uomo che non voleva lasciare la sua azienda ormai aggredita dalle fiamme.

Nel frattempo sarebbero state indagate tre persone. Avevano organizzato un barbecue per arrostire della carne. Potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme che hanno devastato il territorio di Bonorva in questi giorni. L'ipotesi è tutta da verificare, ma gli inquirenti avrebbero già sequestrato del materiale utile alle indagini.