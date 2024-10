Ancora un caso di positività al coronavirus a Bonorva. La persona in questione, ricoverata all'ospedale, si va ad aggiungere alle precedenti tre risultate positive. Lo ha reso noto il sindaco Massimo D'Agostino, in un comunicato ai cittadini.

"Vi comunico che è stata riscontrata una ulteriore positività documentata al Covid-19 nel Comune di Bonorva - riferisce il primo cittadino -. La persona interessata è ricoverata presso una struttura ospedaliera. Ci sarebbero ulteriori positività che necessitano di conferma e di cui, eventualmente, renderemo conto".

"Attualmente il totale dei positivi Covid-19 nel Comune di Bonorva è quindi di quattro persone. Si presume che, in seguito al nuovo positivo, ci saranno nuove quarantene nelle prossime ore - spiega D'Agostino -. Invitiamo a mantenere comportamenti responsabili, prima di tutto per noi stessi, per rispetto verso il prossimo ed in particolar modo delle categorie più deboli".