Ieri, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia Bonorva hanno arrestato un giovane incensurato, 28enne di Fonni, per resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti.

Come riferito dai militari, il giovane si è dato alla fuga dopo aver causato un incidente, con feriti, lungo la SS 131, nei pressi di Macomer. Il 28enne è scappato alla guida di una Ford Focus bianca in direzione Sassari, creando un vero e proprio pericolo per tutti gli utenti della strada, considerata l’alta velocità.

I Carabinieri, non appena a conoscenza di quanto accaduto, hanno predisposto un posto di controllo che il ragazzo, hanno spiegato i militari, ha forzato. Da lì è nato un lungo inseguimento, iniziato nei pressi del bivio di Giave e terminato nei pressi della Sp 45, in direzione di foresta Burgos. L’intervento repentino dei Carabinieri, che nel frattempo hanno rischiato di essere speronati, ha permesso di mettere fine alla folle corsa. Il 28enne è stato quindi fermato, arrestato e perquisito. All’interno del bagagliaio dell’auto, i miliatri hanno trovato circa 3,5 kg di marijuana, già essiccata e confezionata in 6 buste sottovuoto, e la somma in contanti di 360 euro. Lo stupefacente era pronto alla vendita e avrebbe procurato un introito illecito di oltre 35.000 euro. La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Fonni, dove permarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.