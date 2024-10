“Nei mesi e negli anni scorsi questa Amministrazione è stata costretta, a malincuore e per cause inerenti la pubblica incolumità e il decoro urbano, a tagliare diversi alberi all'interno del perimetro cittadino. Questi interventi, unitamente ai gravi fatti avvenuti recentemente, riguardanti le centinaia di focolai sparsi per l'Amazzonia e la Siberia, ma anche nella nostra Sardegna, ci impongono delle riflessioni e ci suggeriscono di dare una mano alla Natura, compatibilmente ai nostri limiti e alle nostre possibilità”.

Inizia così una nota del Comune di Bonorva che ha deciso di promuovere, per il prossimo mese di novembre, alcune giornate di sensibilizzazione attraverso la piantumazione di un centinaio di alberi nei terreni di proprietà del comune.

Un’iniziativa, quella organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Massimo D’Agostino, che vedrà coinvolte scuole, bambini, aziende, le associazioni e cittadini.

“Riempiremo di alberi le nostre campagne inutilizzate, per una grande giornata di festa e di valenza naturalistica. La manifestazione sarà aperta a chiunque voglia partecipare e dare una mano, anche piccola. Del resto le foreste sono fatte di singoli alberi”, concludono dal Comune.