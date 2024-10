I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, questa notte, nell’ambito dei servizi preventivi notturni predisposti ed intensificati nel periodo prenatalizio, hanno arrestato Matteo Ibba, 24enne disoccupato di Sorso, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri del Radiomobile di Bonorva, intorno alle tre di questa notte, mentre a bordo della sua auto tentava di sottrarsi ad un possibile alt dei militari impegnati in un posto di controllo, sulla SS 131, altezza bivio di Bonorva.

Sottoposta a perquisizione, nell’auto di Ibba è stato rinvenuto pacco sottovuoto con mezzo Kg di marijuana essiccata, mentre ai due studenti 18enni di Sassari occupanti dell'altra vettura sempre bloccata dai militari, denunciati in stato di libertà per favoreggiamento, sono stati trovati 2.000 euro in contanti nascosti in un fazzoletto.

Udienza di convalida questa mattina, presso il Tribunale di Sassari che ha disposto per l’Ibba gli arresti domiciliari.