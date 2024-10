Nei giorni scorsi, la Giunta comunale di Bonorva ha dato il via libera al progetto di alternanza scuola-lavoro presentato dal liceo scientifico di Pozzomaggiore.

Secondo quanto riportato nella delibera del 27 ottobre, il programma prevede la partecipazione di alcuni studenti che frequentano le classi quarta e quinta dell’istituto pozzomaggiorese, per un totale di 66 ore per studente, presso la biblioteca comunale o in altre strutture locali.

Inoltre, nella stessa seduta presieduta dal Sindaco Massimo D’Agostino, è stata approvata una convenzione con l’Università di Sassari (Dipartimento di Economia) un progetto formativo e di orientamento per un tirocinio professionale della durata di 6 mesi.