Nella notte tra domenica e lunedì è sbarcato in gran segreto all’aeroporto di Cagliari-Elmas il leader degli U2 Bono Vox. Il cantante si troverebbe in vacanza al Forte Village, resort turistico di lusso a Santa Margherita di Pula, a 40 km da Cagliari.

Non si sa se il cantante sia in compagnia della moglie o dell’amico The Edge, che pare sia stato visto da qualche fan in barca a Cagliari lo stesso giorno dell’arrivo di Bono. Inoltre segretissime le altre località dell'isola che Bono potrebbe visitare in queste ore prima di riprendere l'aereo per salire sul palco per la prossima data del tour europeo della band, il 29 settembre a Copenaghen.

Gli U2 suoneranno in Italia per l'Experience+Innocence tour 2018 a ottobre per quattro date sold-out al Forum di Assago Milano l'11, il 12, il 15 e il 16.