Nel pomeriggio di ieri, a Bono, i carabinieri della Compagnia Radiomobile, hanno arrestato N.M., 26enne disoccupato.

Il giovane sarebbe stato trovato, all'interno di un appartamento, in possesso di 50 piante di cannabis indica in fase di germogliazione, 1.3 kg di marijuana già essiccata, e attrezzatura varia per la coltivazione domestica.

Nel corso della perquisizione sarebbe stato anche appurato che la strumentazione per la coltivazione domestica (lampade alogene, ventilatori, termostati) veniva alimentata da cavi elettrici abusivamente allacciati alla rete elettrica pubblica.