Dopo lo stop alle vaccinazioni per over 80, il sindaco di Bono, Elio Mulas, dispone anche la chiusura delle scuole sino al 18 marzo, per via dell'impennata dei contagi da Covid-19. Il 13 marzo il conteggio ufficiale raccontava di 27 nuovi casi in una settimana e 83 totali, di cui 12 certificati come variante inglese.

Tali numeri hanno spinto l'Ats Sardegna a sospendere in paese la campagna di vaccinazione degli ultraottantenni e il primo cittadino ad emettere una nuova ordinanza con l'attivazione della didattica a distanza.

La campagna vaccinale ripartirà appena saranno concluse le operazioni di tracciamento dei nuovi cluster scoperti negli ultimi giorni. Questo perché, spiega il sindaco, "inoculare il vaccino in un anziano che potrebbe avere il virus in incubazione sarebbe disastroso".