Non c’è stato nulla da fare per Antonello Uleri, il 50enne di Bono che ieri con la propria auto è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L'uomo, che era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro, è morto questa mattina nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera, tanto che in nottata era stato sottoposto a un intervento chirurgico per cercare, invano, di salvargli la vita.

“Antonello era un bravo ragazzo, appassionato di calcio, dirigente della società di calcio locale benvoluto da tutti. Ci stringiamo attorno al dolore dei familiari”, le parole colme di dolere del sindaco Michele Solinas rilasciate a Sardegna Live.