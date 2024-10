Bono è finalmente Covid free. A comunicarlo è il sindaco Elio Mulas: “Oggi non si registrano sul nostro territorio casi attivi di Covid-19 e nessuna quarantena. È un'ottima notizia per tutta la nostra comunità e speriamo sia anche il momento della ripartenza per tutti”.

Il paese situato nella regione storica del Goceano torna a respirare dopo essere stato due volte in zona rossa. Nel dare la bella notizia, il primo cittadino sottolinea anche che “per preservare questa situazione favorevole, il rispetto di tutte le norme che ormai conosciamo”. 

“Ribadiamo la necessità – ha detto – di utilizzare le mascherine, rispettare la distanza interpersonale di un metro e igienizzare continuamente le mani, facendo attenzione a non toccarsi occhi, naso o bocca”.