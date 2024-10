Domani scatta la zona rossa in tutta la Sardegna ma a Bono, considerando l’alto numero di contagi da Covid, il sindaco Elio Mulas ha deciso di firmare una nuova ordinanza (la numero 26) con la quale sospende l’attività didattica in presenza in tutti gli istituti scolastici del Comune da domani e sino al 17 aprile. Per i bambini e ragazzi, quindi, scatterà la didattica a distanza.