Non passa giorno che non tornino alla mente le terribili immagini dell'incendio che ha devastato il territorio di Siniscola, mandando in fumo centinaia di ettari di terreno.

Un bilancio atroce che ha visto tanti animali morti e aziende distrutte.

Tanti gli appelli alla solidarietà. Anche i pastori, il Comune e i barracelli di Bonnanaro hanno raccolto positivamente l'invito e hanno avviato una raccolta di balloni di fieno da destinare ai pastori di Siniscola.