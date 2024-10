Si terrà sabato 3 agosto dalle 10.00, in località Monte Arana, una gara di tiro alla carabina calibro 4.5 promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Bonnanaro 2019.

Le iscrizioni saranno aperte sino alle 18.00. Il prezzo sarà di 5 euro e dà l’opportunità di avere un cartellino con 5 piombini. I successivi costeranno 3 euro. L’età minima per poter partecipare è di 12 anni con al responsabilità di un adulto.

Il montepremi per la classifica prevede per il primo posto una carabina Gamo Forest, per il secondo una carabina Diana Eleven, per il terzo una pistola Norica Co2, per il quarto una pistola scacciacani tipo P38, per il quinto un bersaglio magnetico, per il sesto un’Ottima Gamo 4x32, per il settimo una torcia, per l’ottavo un pugnale da caccia, per il nono un mirino RedHot e per il decimo 500 piombini.

Prevista anche una classifica locali: in palio una carabina Diana 21 (primo), una fodera carabina imbottita (secondo), un’ottica Nikko (terzo), un bersaglio cono (quarto) e 500 piombini (quinto).

La distanza del bersaglio è fissata a 10 metri mentre il tempo massimo per l’esecuzione dei 5 tiri sarà di 3 minuti. Il vincitore sarà colui che, con al somma di tre cartellini, avrà il punteggio più alto. In caso di parità, si svolgerà lo spareggio con un cartellino e 5 piombini. In caso di ulteriore parità si procederà a colpo singolo ad oltranza.