Anche Bonnanaro ha deciso di promuovere una serata in ricordo del giornalista e scrittore Paolo Pillonca. L’appuntamento, promosso dalla Biblioteca comunale e dallo sportello linguistico, si terrà venerdì 21 dicembre alle 18.00, nei locali del Centro sociale in via della Regione.

Un doveroso omaggio verso colui che ha dedciato tutta la sua alla promzione della cultura e della lingua sarda, facendone quasi una ragione di vita. La sua scomparsa, avvenuta lo scorso mese di maggio, ha lasciato un grande vuoto nell’ambiente culturale isolano che, per tanti anni, lo ha visto protagonista in convegni, seminari e premi di poesia.

Per alcuni anni ha fatto parte, in veste di Presidente, del “Giuseppe Raga” di Bonnanaro. Nel corso dell’evento saranno presentati sia del numero monografico della rivista monografica “Làcanas”, dedicata proprio al suo fondatore, che la sua opera postuma, “O bella musa, ove sei tu?”.

Previsti gli interventi del Sindaco di Bonnanaro, Antonio Marras, di Mauro Mura (Redazione Làcanas”) e della poetessa Anna Cristina Serra.