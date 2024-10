In attesa che chi di dovere si attivi per il restauro della Chiesa, prosegue senza sosta l'organizzazione dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara a Bonnanaro.

Anche quest'anno, il Comitato guidato da Luca Doddo ha predisposto un intenso programma di eventi che avranno una loro anteprima mercoledì 25 luglio alle 19.00, con la messa solenne nel piazzale dell'edificio campestre seguito dalla tradizionale processione delle auto che terminerà con la benedizione in piazza Cavour.

Venerdì 27 doppio appuntamento in piazza San Giorgio: il primo, alle 18.30, con un saggio musicale curato dalla Scuola Civica di Musica Meilogu; il secondo, alle 22.00, con una commedia teatrale della compagnia “Funtana Manna” di Pozzomaggiore.

Sabato 28 alle 18.00, è in programma la recita dei Vespri e la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, accompagnata dal maestro campanaro, Luigi Pinna. Alle 22.00, in piazza Cavour, si terrà una serata “Dance Special 90”” e l'Holi Colors con lo special guest Jack Mazzoni.

Domenica 29 alle 8.00, nuova funzione liturgica in onore della Santa Patrona dei Minatori. Alle 18.00 verrà officiata la Messa solenne mentre, al termine, partirà la processione per le vie del paese con la partecipazione dei cavalieri, della banda musicale “Città di Ozieri” e dei gruppi folk “Santu Giuanne Battista” di Mara, “Ammentos Lussurzesos” di Santu Lussurgiu e “Proloco di Samugheo”. Ad accompagnare il corteo il suono delle campane grazie alle abili mani del maestro Luigi Pinna.

Alle 22.00, in piazza Cavour, è prevista l'esibizione dei gruppi folk che hanno preso parte alla processione. In programma anche l'estrazione dei biglietti della lotteria.