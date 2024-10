Proseguire nell’opera di valorizzazione e promozione della ciliegia di Bonnanaro, attraverso la fiera diventata ormai un fiore all’occhiello delle manifestazioni isolane.

A questo proposito, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio, nel corso della seduta Giunta comunale che si è tenuta ieri 14 marzo, ha deliberato per la partecipazione all’avviso pubblico della regione Sardegna, sezione “Cartellone unico degli eventi dei centri minori 2019”.

Quest’ultimo è destinato, si legge nell’allegato quattro alla delibera della Giunta regionale dello scorso 22 gennaio, agli “Eventi che abbiano una valenza di animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico di territori con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti”.

“Al fine di definire un calendario regionale di manifestazioni – si legge ancora nell’allegato – , le medesime per le quali è prevista l’erogazione dei contributi sono collocate nell'ambito di un “CARTELLONE UNICO” che ricomprende tutti i “temi” in grado di favorire la valorizzazione e/o promozione turistica del territorio di riferimento: spettacolo, cultura, folk, identità, tradizione, enogastronomia, artigianato artistico tradizionale, religioso, sport, ecc”. La scadenza delle domande è fissata per il 18 marzo alle 13.00.