Ottima notizia per le Amministrazioni comunali di Torralba, Bonnanaro e Borutta. Con una determina del Direttore del Servizio delle Istruttorie datata 3 maggio 2018, la Regione Sardegna ha approvato il progetto presentato dai tre Comuni e predisposto dal geometra di Torralba, Salvatorico Fara, in collaborazione con quelli di Bonnanaro e di Borutta, per il bando 2017 “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1".

L’importo sarà di 600mila euro, suddiviso in parti uguali (200mila) tra i tre paesi. Un lavoro che era iniziato nel mese di settembre dello scorso anno quando le due amministrazioni comunali avevano approvato una Convenzione per poter partecipare al bando regionale predisposto dalla Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforme agropastorali), per gli “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” destinati al rispristino di alcuni tratti viari dei territorio comunali.

Questi ultimi sono stati individuati nella strada comunale “Pischinas” (Torralba), Frida-Porcheddu(Bonnanaro) e Culumbu (Borutta). Adesso si procederà alla stesura di un progetto esecutivo che dovrà essere approvato dalle tre Giunte comunali.

Un intervento che, secondo quanto prevede l’articolo 1 del bando regionale, permetterà di fornire «il territorio di un sistema di infrastrutture diffuso ed efficiente. Tale condizione è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi economici, ambientali e sociali, perché permetterà la permanenza di attività agricole e forestali sostenibili, e un forte presidio del territorio con ricadute positive anche in termini occupazionali».

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal Sindaco del comune capofila, Vincenzo Dore. Per quanto riguarda Bonnanaro e Borutta, invece, il contributo si potrà unire a quelli del Bando Baddhe (Contributi per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria) per il "Recupero e riqualificazione della fascia fluviale Rio Frida-Adu”.