Il Comune di Bonnanaro guidato dal Sindaco Antonio Marras ha deciso di promuovere per domenica 6 ottobre, una gita al Parco “Sardegna in miniatura” e “Parco dei Dinosauri” (Tuili e Barumini).

L’iniziativa è riservata a residenti, persone singole o nuclei familiari con figli minori.

Per i gruppi di almeno 25 persone (necessaria la prenotazione), il costo del biglietto sarà di 16 euro (adulti-pacchetto completo) e 15 euro per bambini dal metro di altezza agli 11 anni.

Il costo comprende il biglietto base delle miniature, due visite guidate, visite libere alla voliera dei pappagalli e al parco dei dinosauri, un giro in barca attorno alla Sardegna in miniatura e una gita in trenino attorno al parco.

Le adesioni scadranno il 30 settembre. La modulistica è disponibile presso il sito istituzionale www.comune.bonnanaro.ss.it o in Comune. Maggiori informazioni presso l’ufficio socio-culturale.