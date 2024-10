Atto intimidatorio ai danni dei barracelli che operano nel territorio della Giara di Gesturi. Ignoti hanno abbandonato all'interno della casupola utilizzata come centro per le informazioni turistiche una bombola di gas e un fornelletto come miccia.

L'intimidazione è stata scoperta domenica mattina in un casolare chiuso in questo periodo. Qualcuno, dopo aver forato la porta d'ingresso, ha lasciato all'interno la bombola con il fornelletto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Le ragioni del gesto non sono ancora chiare, non è escluso che sia un messaggio lanciato ai barracelli particolarmente impegnati in questo periodo per i controlli sul pascolo e sui prelievi di sughero nella zona.