Un bruttissimo incidente, quello avvenuto questa sera, (giovedì 12 marzo 2020), in via San Gemiliano, dove è rimasto gravemente ferito un 57enne di Sestu, Mario Deplano: secondo una prima ricostruzione dell’episodio, pare che la vittima sia stata colpita da una bombola di gas caduta accidentalmente da un camion in movimento, sull'arteria che dal centro abitato conduce al sagrato della chiesetta campestre a San Gemiliano.

L’uomo è stato soccorso e accompagnato dalla Medicalizzata del 118 in ospedale, al Brotzu, con assegnato codice rosso: sul luogo dell’incidente hanno operato gli agenti della Polizia Municipale (insieme agli agenti della Compagnia Barracellare, coordinati dal comandante Antonio Fadda, giunti per primi a dare assistenza al ferito) e la Radiomobile Carabinieri Quartu.