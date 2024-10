"Si apra immediatamente una discussione pubblica sulla riconversione dell'impianto come in tanti abbiamo chiesto per anni, per cancellare questa vergogna e per salvare il lavoro". Cosi' il deputato di Liberi e Uguali Michele Piras sul caso delle bombe prodotte nello stabilimento della Rwm, a Domusnovas, in Sardegna, e destinate all'Arabia Saudita per bombardare il vicino Yemen.

"Ci voleva il New York Times perché' i media nazionali scoprissero ciò che denunciamo da anni ormai", lamenta il parlamentare sardo: "Allora bene, si apra il dibattito sulle bombe prodotte in Sardegna", chiede, "e sul fatto che l'Arabia Saudita le usa per massacrare lo Yemen, Paese con il quale e' in guerra, sul fatto che ciò avviene eludendo le norme nazionali in materia di esportazione di armamenti".

Piras sottolinea che "quel commercio, nell'anno passato, ha visto un incremento da record (oltre 400 milioni di euro), come riporta la relazione annuale sull'export di armamenti".