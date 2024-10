Bombe carta e molotov ieri notte a Sassari contro il Centro di accoglienza migranti di Platamona e in via Francesco Cilea dopo una giornata di scontri tra giovani migranti e sassaresi per futili motivi.

La tensione da qualche giorno era alta e monitorata dalle forze dell'ordine. Le risse sono scoppiate ieri mattina in via Cilea, dove sono stati fatti esplodere dei grossi petardi simili a bombe carta vicino al centro, e proseguite nel primo pomeriggio in piazza Dettori nel quartiere di Santa Maria di Pisa, dove si sono fronteggiati sassaresi e migranti, prevalentemente senegalesi, circa 50 persone.

Quattro giovani, due italiani e due migranti, sono finiti al pronto soccorso. È stato necessario l'intervento della Squadra Mobile e delle Volanti della Polizia, supportate dal Radiomobile dei Carabinieri e dalla Municipale, per sedare gli animi e riportare la calma.

Le forze dell'ordine hanno presidiato la zona per tenere distanti i due gruppi. Nel corso delle prime ore della notte però sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie verso la struttura, nel quartiere di Santa Maria di Pisa.

La Mobile sassarese ha fermato alcuni giovani che sono stati interrogati. Per ora non sono stati adottati provvedimenti.