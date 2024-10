Un ordigno artigianale è stato piazzato questa mattina davanti all'abitazione di una donna a Elmas, ma fortunatamente, forse per un malfunzionamento, non è esploso.

Nel mirino degli attentatori è finita una impiegata di 54 anni, separata, che vive con la figlia in una palazzina in via Sulcitana.

L'allarme è scattato intorno alle 8.30 quando è stato notato l'ordigno davanti alla porta di casa.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, gli artificieri della Squadra antisabotaggio del Comando provinciale di Cagliari e i colleghi della Stazione di Sant'Avendrace. L'ordigno ad alto-medio potenziale è stato subito rimosso. Sono in corso le indagini per ricostruire tutta la vicenda e risalire agli autori dell'attentato fallito.