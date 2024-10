Il Presidente della Regione, Francesco Pigliaru, e l'assessore della Sanità, Luigi Arru, esprimono solidarietà e vicinanza al commissario della Asl di Lanusei, la dottoressa Grazia Cattina, e ai suoi familiari per il grave gesto di intimidazione di cui sono stati bersaglio.

"Siamo davanti all'ennesimo, inaccettabile tentativo di bloccare gli Amministratori pubblici e le azioni riformatrici", afferma con forza il Presidente.

"La dottoressa Cattina e i suoi familiari hanno il sostegno convinto della Regione. Tutta la Sardegna saprà mostrare solidarietà concreta agli Amministratori che ogni giorno lavorano per il bene dei territori portando avanti con convinzione il loro operato e non lasciandosi scoraggiare dalla viltà di simili attacchi. Da parte nostra - prosegue Francesco Pigliaru - mettiamo tutte le energie nel progetto di videosorveglianza: proprio in questi giorni stiamo trasferendo le risorse a 80 Comuni e 6 Unioni dei Comuni e ci impegniamo a accelerare e sviluppare ulteriormente il progetto”.

Per l'assessore Arru, che questa mattina si è recato a Ilbono dalla dottoressa Cattina e dai suoi familiari, "non ci può essere alcuna giustificazione ad azioni così vili: il dissenso sulla gestione pubblica può e deve essere espresso con una sola modalità, quella democratica”.