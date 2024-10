Un'esplosione in piena notte ha turbato la quiete della comunità di Tonara. Per fortuna al momento della deflagrazione, nelle vicinanze della via Dante, il luogo in cui è stato fatto esplodere l'ordigno, non c'era nessuno. Questa fortunata coincidenza ha evitato che potesse accadere il peggio.

Nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo l'una, nella parte alta del paese, a breve distanza dal Centro anziani, gli abitanti hanno sentito un boato fortissimo. Tante persone, con comprensibile preoccupazione, si sono affacciate alle finestre o sono scese in strada per capire che cosa fosse accaduto.

Una bomba, collocata ai piedi di un palo della luce nella via Dante, è esplosa a pochissima distanza dall'abitazione e dalla Fiat Marea di Bachisio Mameli. L'auto dell'operaio comunale, cinquantunenne, è andata completamente distrutta.

I DANNI L'esplosione ha causato danni anche ad altre quattro automobili parcheggiate nei paraggi, alle facciate di alcune pareti dei caseggiati vicini e mandato in frantumi i vetri delle finestre nell'area della deflagrazione. L'allarme è stato lanciato nell'immediato e sono intervenute prontamente sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Sorgono e i Carabinieri della compagnia di Tonara.

Dopo avere messo in sicurezza l'intera area, i militari del Nucleo operativo, con i colleghi della stazione locale, sotto la guida del capitano Andrea Di Nocera, hanno avviato le indagini. Dell'ordigno è rimasto ben poco, come spiegano gli inquirenti, e al momento non si conoscono ulteriori particolari sull'esplosivo usato.

LE INDAGINI Si cerca dunque di capire cosa ci sia dietro l'attentato. Le indagini sono difficili e gli inquirenti, anche se confermano che l'ordigno è stato collocato accanto all'auto di Bachisio Mameli e vicino alla sua abitazione, non escludono che l'obiettivo potesse essere anche un'altra persona.

I carabinieri si muovono a 360 gradi per far luce su un episodio che ha scosso la tranquillità di un paese che prende le distanze da fatti di questa natura. «Siamo indignati e condanniamo fermamente questi atti che non ci appartengono minimamente», dice il sindaco di Tonara Flavia Loche, «Bachisio Mameli è una bravissima persona, sempre disponibile con tutti. Il nostro è un paese civile e ospitale. Lavoriamo ogni giorno per migliorare l'immagine della nostra comunità. Non capiamo il perché di un episodio simile».