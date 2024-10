Violento nubifragio su Cagliari e hinterland. Per tutta la mattina una forte pioggia accompagnata da forti raffiche di vento si è abbattuta sulla città, come previsto dall'allerta rossa diramata ieri dalla Protezione civile.

Il maltempo sta interessando tutta l'area centro occidentale della Sardegna, spingendosi fino al Campidano di Cagliari.

Gli esperti avevano annunciato cumulati di pioggia particolarmente elevati, almeno 50 millimetri in poche ore. In campo, a Cagliari, polizia municipale e vigili del fuoco per il controllo delle zone più a rischio. Al momento si registrano allagamenti sulle strade e ai piani bassi delle abitazioni. In via precauzionale, i parchi e i cimiteri del capoluogo sono stati temporaneamente chiusi.

Nel pomeriggio il maltempo si sposterà nel Sulcis.