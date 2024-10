Una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina nell'Oristanese. Danni e rallentamenti lungo le strade della provincia.

Un albero è precipitato sulla SS 289, nei pressi di Nurachi. Fortunatamente al momento del crollo non passava nessuno su quel tratto della statale.

Allagamenti a Nuraxinieddu, Donigala, Solanas, Cabras e in alcuni quartieri di Oristano dove i pozzetti si sono intasati causando numerosi disagi. I Vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la mattina per risolvere le emergenze.

Dalla prossima settimana, come disposto dal Comune di Oristano, si effettuerà la pulizia straordinaria di pozzetti e caditoie.