Resta ancora avvolto nel mistero l'episodio avvenuto ad Alghero due notti fa notte, quando una bomba carta è stata fatta esplodere, per fortuna senza alcuna conseguenza, all'ingresso di una palazzina di via Fratelli Cervi, nel quartiere del Lido. Il boato ha colto di sorpresa gli abitanti della zona, che di solito è molto tranquilla e silenziosa.

Immediatamente sono stati allertati polizia e carabinieri, che hanno raccolto ogni elemento utile per cercare di ricostruzione la dinamica dell'attentato e per l'intera giornata hanno interrogato alcuni testimoni e diversi residenti per cercare di risalire ai responsabili, ma anche ai destinatari di quello che sembrerebbe un avvertimento in piena regola e al movente di un gesto tanto scellerato, che avrebbe potuto provocare danni ben più seri.

Invece tutto si è risolto con una fiammata che ha annerito lievemente la facciata della palazzina. Alcuni passanti sostengono di aver notato una persona che fuggiva in sella a uno scooter. Anche questo elemento è ancora al vaglio degli investigatori.