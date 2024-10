Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Bolotana riguardo la nomina del Commissario ad Acta

“A seguito della notizia riportata in varie testate giornalistiche e di richieste di chiarimenti pervenute da cittadini perplessi relativa alla mancata approvazione del Rendiconto di Gestione 2018, che vede coinvolti diversi comuni dell’isola, compreso il nostro, è intenzione di codesta Amministrazione chiarire alcuni punti. Innanzitutto è bene precisare che la redazione del Rendiconto di Gestione è compito esclusivo degli Uffici preposti e che l’Amministrazione, nello specifico l’Assessore competente, non può sostituirsi poiché trattasi di predisposizione di atto di natura gestionale, esclusivo del Settore che lo redige. In seguito viene approvato in bozza in sede di Giunta e, previo deposito di 20 giorni, successivamente viene portato all’attenzione del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. Per quanto riguarda la nostra specifica situazione, oltre la continua assenza di un Segretario nominato in sede, per cause di forza maggiore, si è assentato il Funzionario preposto alla redazione del Rendiconto di Gestione, il che ha determinato un ritardo nella predisposizione del documento entro i termini di legge. L’Amministrazione, per quanto di competenza, ha provveduto tempestivamente a mettere in atto tutte le procedure del caso che consentissero di avere un adeguato supporto tecnico agli uffici per sopperire alle concrete difficoltà in cui si è trovata e si trovano ad operare gli Enti Locali, troppo spesso lasciati soli dalla Regione, nell’affrontare la gestione di carenze di organico, anche imprevedibili, indipendenti dalla volontà politica di ciascuna Amministrazione. A seguito del monitoraggio espletato dall’Assessorato agli Enti Locali in merito al mancato deposito agli atti del Rendiconto di Gestione in oggetto, viene stilato un elenco di comuni inadempienti e l’Assessore, con proprio Decreto, provvede alla nomina di un Commissario ad acta, per predisporre d’ufficio e portare a compimento l’iter procedurale di approvazione dell’atto stesso. Pertanto è opportuno specificare che il Comune di Bolotana non è stato commissariato nel senso generale del termine, in quanto sostanziale è la differenza tra la funzione del Commissario Prefettizio e quella del Commissario ad acta, come nel nostro caso e di altri 27 EE.LL. Il COMMISSARIO AD ACTA è un commissario nominato ad hoc, dall’ Assessore Regionale, incaricato di curare specificatamente la redazione e l’approvazione di un determinato atto, in questo caso del Rendiconto di Gestione, o l’espletamento di un procedimento, al termine del quale esaurisce il suo mandato. Il COMMISSARIO PREFETTIZIO viene nominato dal Prefetto e sostituisce in toto l’organo amministrativo, quindi il Sindaco e l’intero Consiglio, qualora si verificassero determinate condizioni, e “amministra” l’Ente Locale sino a nuove elezioni. Quanto finora esposto, pur espresso in maniera sintetica e semplificata, è a parere di codesta Amministrazione, un atto dovuto nel rispetto dei cittadini, i quali meritano una informazione completa su tematiche così articolate. Per ogni eventuale ulteriore chiarimento e approfondimento in merito, l’Amministrazione resta a completa disposizione e invita i cittadini a partecipare alla prossima riunione del Consiglio Comunale per l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2018”.