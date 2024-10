"Diverse imprese stanno ricevendo in questi giorni bollettini postali con la richiesta di pagamento per l'iscrizione a casellari ed elenchi che nulla hanno a che vedere col Registro imprese tenuto dalla Camera di commercio".

Lo segnala la Camera di Commercio di Oristano, che precisa: "La richiesta, però, spesso trae in inganno perché formulata con diciture che fanno presupporre l'invio da parte degli uffici camerali - spiega una nota -. A questo proposito la Camera evidenzia come si tratti, invece, di iniziative commerciali private, del tutto estranee all'attività istituzionale dell'Ente. I versamenti di denaro richiesti non sono obbligatori, bensì legati all'adesione a una proposta commerciale, finalizzata all'inclusione del nominativo dell'impresa in cataloghi o siti internet".

La Camera di Commercio "ricorda che il pagamento del diritto camerale avviene esclusivamente col modello F24. Il termine per questo pagamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi. In caso di dubbi sulla fondatezza della richiesta o per segnalare altri bollettini giudicati ingannevoli è possibile contattare il Registro imprese della Camera di commercio di Oristano utilizzando il numero di telefono 0783 21431".