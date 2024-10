Nel 2022 le famiglie sarde hanno speso, in media, per la sola bolletta elettrica 1.789 euro euro. Costi in netta crescita 108% in più rispetto al 2021. Secondo la classifica di Facile.it la Sardegna è al primo posto nella graduatoria delle regioni che hanno pagato di più per l'elettricità.

Prezzi così alti, è la lettura del portale che ha elaborato l'analisi, si spiegano con l'assenza di fornitura gas in molte parti dell'isola, situazione che spesso viene compensata ricorrendo a dispositivi elettrici anche per il riscaldamento, con grossi impatti sulla bolletta.

Analizzando i dati su base provinciale è emerso che al primo posto tra le aree più care della regione si posiziona Cagliari: il consumo medio a famiglia rilevato nel 2022 è stato pari a 3.799 kWh che - considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela - corrisponde ad un costo di 1.851 euro. Poi Sud Sardegna (1.832 euro, 3.761 kWh). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Oristano (1.774 euro, 3.641 kWh) e Nuoro (1.689 euro, 3.466 kWh). Chiude la classifica Sassari, area che, nel 2022, ha rilevato i consumi più bassi della regione (3.440 kWh) e quindi la bolletta più "leggera" (1.676 euro).